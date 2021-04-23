Что творится на месте массовой гибели скота в Тульской области: фоторепортаж Myslo

Владельцами крестьянско-фермерского хозяйства, на территории которого вчера, 22 апреля, обнаружили трупы 150 коров, оказались двое жителей Мценска.

По словам местных жителей, жители Орловской области раз в месяц нанимают людей для работы и платят им около 10-20 тысяч рублей. Кроме коров в хозяйстве имеются овцы, кони, куры, козы, индейки.

Владельцы КФХ не особо заботились о павших животных – территория фермы усыпана их останками. А за последние несколько дней случился массовый падеж скота, в причинах которого предстоит разобраться специалистам.

Сейчас на месте ЧП идет утилизация биоотходов. На месте работают представители МЧС и природоохранной прокуратуры.