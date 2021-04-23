Видео с места массовой гибели скота в Тульской области

Результаты забора биоматериала на сибирскую язву показали отрицательный результат. Другие анализы могут занять до 10 дней.

22 апреля между поселком Жизнь и деревней Кальна в Чернском районе Тульской области, рядом с фермой обнаружили 150 туш коров . Местные жители опасаются вспышек инфекционных заболеваний.

На место ЧП выезжали ветеринарные врачи для забора биоматериала на экспертизу. Результат на сибирскую язву – отрицательный. Другие анализы могут занять до 10 дней.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции, МЧС, природоохранный прокурор и рабочие со спецтехникой, которые убирают останки животных.

По словам одного из рабочих фермы, владелец появляется тут очень редко. Животные начали умирать давно, причину их гибели он не знает.