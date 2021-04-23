Видео с места массовой гибели скота в Тульской области
Результаты забора биоматериала на сибирскую язву показали отрицательный результат. Другие анализы могут занять до 10 дней.
22 апреля между поселком Жизнь и деревней Кальна в Чернском районе Тульской области, рядом с фермой обнаружили 150 туш коров. Местные жители опасаются вспышек инфекционных заболеваний.
На место ЧП выезжали ветеринарные врачи для забора биоматериала на экспертизу. Результат на сибирскую язву – отрицательный. Другие анализы могут занять до 10 дней.
Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции, МЧС, природоохранный прокурор и рабочие со спецтехникой, которые убирают останки животных.
По словам одного из рабочих фермы, владелец появляется тут очень редко. Животные начали умирать давно, причину их гибели он не знает.
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