новости
новости
Регистрация
Жителям тульской деревни «Тулагорводоканал» поставлял плохую воду

Жителям тульской деревни «Тулагорводоканал» поставлял плохую воду

Вопросы доведения качества воды в д. Крутое до нормативных показателей находится на контроле прокуратуры Ленинского района.

Отклонения химических показателей питьевой воды от допустимых нормативов в деревне Крутое были выявлены прокуратурой Ленинского района в ходе проверки. Водопроводные сети в деревне обслуживает АО «Тулагорводоканал».

В пресс-службе ведомства сообщили, что в пробах воды из скважины и водоразборной колонки обнаружено превышение предельно допустимых норм составных частей химического состава воды.

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования АО «Тулагорводоканал» разработан план мероприятий по доведению качества воды в д. Крутое до установленных законодательством нормативов. Реализация плановых мероприятий находится на постоянном контроле в прокуратуре.

Также по постановлению прокурора района начальник участка СП Ильинское АО «Тулагорводоканал» привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня обеспечения коммунальными услугами), ему назначено наказание в виде штрафа.

Юлия Александрова
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:26 +3
Другие статьи по темам
Событие
водопроводная водакачество воды
Место
ТулаЛенинский райондеревня Крутое

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Кимовска хотел уехать в больницу, а попал в колонию
Житель Кимовска хотел уехать в больницу, а попал в колонию
Павших коров в Тульской области проверили на сибирскую язву
Павших коров в Тульской области проверили на сибирскую язву
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.