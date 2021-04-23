Жителям тульской деревни «Тулагорводоканал» поставлял плохую воду

Вопросы доведения качества воды в д. Крутое до нормативных показателей находится на контроле прокуратуры Ленинского района.

Отклонения химических показателей питьевой воды от допустимых нормативов в деревне Крутое были выявлены прокуратурой Ленинского района в ходе проверки. Водопроводные сети в деревне обслуживает АО «Тулагорводоканал».

В пресс-службе ведомства сообщили, что в пробах воды из скважины и водоразборной колонки обнаружено превышение предельно допустимых норм составных частей химического состава воды.

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования АО «Тулагорводоканал» разработан план мероприятий по доведению качества воды в д. Крутое до установленных законодательством нормативов. Реализация плановых мероприятий находится на постоянном контроле в прокуратуре.

Также по постановлению прокурора района начальник участка СП Ильинское АО «Тулагорводоканал» привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня обеспечения коммунальными услугами), ему назначено наказание в виде штрафа.