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150 мертвых коров: в Тульской области зафиксирован массовый падеж скота
Фото Сергея Новикова.

150 мертвых коров: в Тульской области зафиксирован массовый падеж скота

ЧП произошло вчера недалеко от поселка Жизнь в Чернском районе.

Вчера, 22 апреля, между поселком Жизнь и деревней Кальна в Чернском районе было обнаружено 150 туш коров. Об этом Myslo сообщили очевидцы.

На место ЧП выезжали ветеринарные врачи для забора биоматериала на экспертизу. 

Кроме этого, вчера там работали сотрудники полиции и МЧС. Местные жители говорят, что тела животных до сих пор не убраны и опасаются вспышек инфекционных заболеваний.

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:58 +2
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