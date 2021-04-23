150 мертвых коров: в Тульской области зафиксирован массовый падеж скота

Фото Сергея Новикова.

ЧП произошло вчера недалеко от поселка Жизнь в Чернском районе.

Вчера, 22 апреля, между поселком Жизнь и деревней Кальна в Чернском районе было обнаружено 150 туш коров. Об этом Myslo сообщили очевидцы.

На место ЧП выезжали ветеринарные врачи для забора биоматериала на экспертизу.

Кроме этого, вчера там работали сотрудники полиции и МЧС. Местные жители говорят, что тела животных до сих пор не убраны и опасаются вспышек инфекционных заболеваний.