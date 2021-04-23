Статистика по коронавирусу: вновь в Тульской области за сутки скончались 11 пациентов

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки выявлено 62 случая коронавируса, 11 человек скончались и 60 выздоровели.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 38 086 жителей региона, 35 699 вылечились, 1780 умерли.

За сутки ситуация в России следующая:

За последние сутки в России выявлено 8 840 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 1 187 (13,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлен 4 744 961 человек в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 398 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 107 501 человек.