Массовая гибель скота в Тульской области: хозяин животных заплатит штрафы
Напомним, 23 апреля мы писали, что между поселком Жизнь и деревней Кальна обнаружили огромное количество мертвых животных.
В Чернском районе прокуратура провела проверку на основании публикации о массовой гибели коров, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, 23 апреля мы писали, что между поселком Жизнь и деревней Кальна в Чернском районе Тульской области, рядом с фермой обнаружили огромное количество трупов крупного рогатого скота. В результате прокурорской проверки установлено, что глава крестьянско-фермерского хозяйства не известил контролирующие органы о падеже скота и не провел профилактические меры по предотвращению возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Кроме этого, он осуществлял содержание поголовья крупного рогатого скота с нарушением требований ветеринарного законодательства.
В результате проверки глава КФХ привлечен к административной ответственности и заплатит штрафов на 53 000 рублей. Также по данному факту, напомним, возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным». Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
23 апреля, в 16:56, 51 7783 2
23 апреля, в 16:26, 26 2635 0
23 апреля, в 14:58, 71 11086 0
23 апреля, в 11:21, 25 3710 0
Другие статьи по темам