Массовая гибель скота в Тульской области: хозяин животных заплатит штрафы

Напомним, 23 апреля мы писали, что между поселком Жизнь и деревней Кальна обнаружили огромное количество мертвых животных.

В Чернском районе прокуратура провела проверку на основании публикации о массовой гибели коров , сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 23 апреля мы писали, что между поселком Жизнь и деревней Кальна в Чернском районе Тульской области, рядом с фермой обнаружили огромное количество трупов крупного рогатого скота. В результате прокурорской проверки установлено, что глава крестьянско-фермерского хозяйства не известил контролирующие органы о падеже скота и не провел профилактические меры по предотвращению возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Кроме этого, он осуществлял содержание поголовья крупного рогатого скота с нарушением требований ветеринарного законодательства.

В результате проверки глава КФХ привлечен к административной ответственности и заплатит штрафов на 53 000 рублей. Также по данному факту, напомним, возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным». Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.