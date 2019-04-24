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Барс очень ждет своих хозяев

Барс очень ждет своих хозяев

Барс – идеальная собака-компаньон, очень ориентирован на человека, любит людей, детей, собак и вообще всех вокруг. Выходя из вольера, первым делом бежит обниматься и ласкаться.

Для него большое счастье всегда находиться рядом с человеком, подставлять бока и живот на почесушки.

Сейчас псу около двух лет, он здоров, привит и кастрирован. Он обожает гулять, приучен к поводку и уже разучивает основные команды. 

Барсюша пристраивается в добрые руки, желательно в частный дом, но не на цепь. 


 

Приезжайте знакомиться с Барсом в приют «Континент+». 

По вопросу пристройства обращаться: 8-953-430-24-12 (Ева), 8-953-959-16-18 (Полина), 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина),

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 16:00 +6
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