Барс очень ждет своих хозяев

Барс – идеальная собака-компаньон, очень ориентирован на человека, любит людей, детей, собак и вообще всех вокруг. Выходя из вольера, первым делом бежит обниматься и ласкаться.

Для него большое счастье всегда находиться рядом с человеком, подставлять бока и живот на почесушки.

Сейчас псу около двух лет, он здоров, привит и кастрирован. Он обожает гулять, приучен к поводку и уже разучивает основные команды.

Барсюша пристраивается в добрые руки, желательно в частный дом, но не на цепь.





Приезжайте знакомиться с Барсом в приют «Континент+».