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Возле Центрально парка найдена собака

Возле Центрально парка найдена собака

Эту собаку люди видели в районе Центрального парка и ул. Мира уже не одну неделю. Она была в ошейнике, упитанная, но без поводка и хозяев бегала в потоке людей.

Вчера её снова увидели на ул. Мира. Собака металась, растерянная, пыльная и уставшая, машин не замечала. На девочке был ошейник и карабин.

Оставить её на улице люди не смогли, и отвезли на гостиничное содержание в «Любимец».

Хозяин, отзовись!

Контакт людей, которые отвезли её в центр помощи животным.

«Любимец»: Тула, ул. Набережная, 3 (Криволучье). 8 (920) 277−00−02.

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Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 15:57 +2
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