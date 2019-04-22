Возьмите к себе малышку Басю

Девчушка Бася, возраст около 6 месяцев, ищет дом.

Через пару месяцев будет стерилизована. Вырастет некрупной, будет длинноногим изящным оленёнком.

В январе 2019 года Баську подобрали в подъезде жилого дома в Тульской области: она пыталась согреться и спрятаться от метели. Девочка была очень истощена, и еще у нее был старый перелом бедра. Была сделана операция остеосинтеза (вставляли спицы), все прошло удачно, кости отлично срослись.

Баська очень тянется к человеку, хозяин (или хозяйка) будет для нее смыслом жизни. Очень не любит одиночество. Если у вас уже есть кошка или собака, то собачка будет только рада такой компании.

Тел. 8 (953) 437-05-35.