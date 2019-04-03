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Красавец Бублик ждет своего хозяина

Красавец Бублик ждет своего хозяина

Зелёные глаза, оранжевый нос и уши пропеллером... Рыжий годовалый  Бублик весьма необычный пёс. Внешне он спокойный и ненавязчивый, но, на самом деле, большой любитель поиграть наперегонки и никогда не откажется от поласкушек-обнимашек.

Сидя в приюте, мечтает о доме и семье, о человеке, который оценит и его яркую внешность и его покладистый характер.

Среднего размера, привит, скоро будет кастрирован. Сейчас находится в приюте «Континент+».

По вопросу пристройства обращаться: 8-953-430-24-12 (Ева), 8-953-959-16-18 (Полина), 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина),

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 09:57 +8
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