В Богородицке найдена собака в ошейнике
В Богородицке найдена небольшая собачка в ошейнике.
Игривая девочка, любит детей, приучена к выгулу. Поиск прежних хозяев пока ничего не дал.
Ищем либо прежних, либо
новых хозяев.
Телефон: 8 (953) 435-27-31, Оксана.
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.