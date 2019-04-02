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В Богородицке найдена собака в ошейнике

В Богородицке найдена собака в ошейнике

В Богородицке найдена небольшая собачка в ошейнике.

Игривая девочка, любит детей, приучена к выгулу. Поиск прежних хозяев пока ничего не дал.

Ищем либо прежних, либо
новых хозяев.

Телефон: 8 (953) 435-27-31, Оксана.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 11:20 +6
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