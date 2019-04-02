В Богородицке найдена собака в ошейнике

В Богородицке найдена небольшая собачка в ошейнике.

Игривая девочка, любит детей, приучена к выгулу. Поиск прежних хозяев пока ничего не дал.

Ищем либо прежних, либо

новых хозяев.

Телефон: 8 (953) 435-27-31, Оксана.