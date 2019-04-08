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Зверьё моё
Красавец Смурф заждался хозяев

Красавец Смурф заждался хозяев

Как животные находят любящее сердце? Наверное это непостижимая тайна, чем дольше ожидание, тем трогательнее и желаннее будет встреча, и вот этот заветный час, волшебное событие.

Смурфик терпеливо ждет уже почти 2 года. Почему так долго, - спросите вы? Это загадка не иначе….потому что объективных причин не заметить и не полюбить такое очаровательное создание просто нет. Слова не передадут прелести и обаяние этого прекрасного кота, его надо почувствовать, сблизится с ним, ощутить его энергетику, это нежнейшее из всех нежнейших существ, ласковый, умный и трогательный Смурф… 

Смурф ждет своего Человека, доброго, нежного, который любит дарить и любит получать ласку и тепло. Кот молод и невероятно красив, он находится в том великолепном возрасте, когда процесс воспитания уже не станет повседневной необходимостью, это высокоинтеллектуальное создание полностью достигло всех вершин кошачьего образования и этикета.

Смурф кастрирован, вакцинирован, с туалетом идеален, кушает сушку, но может кушать и натуральную пищу. 

Приезжайте знакомиться!

Телефон для связи: 8 (910) 160-73-16, все вопросы с доставкой решаемы.

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Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 12:13 +11
Красавец Бублик ждет своего хозяина
Красавец Бублик ждет своего хозяина
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