Красавец Смурф заждался хозяев

Как животные находят любящее сердце? Наверное это непостижимая тайна, чем дольше ожидание, тем трогательнее и желаннее будет встреча, и вот этот заветный час, волшебное событие.

Смурфик терпеливо ждет уже почти 2 года. Почему так долго, - спросите вы? Это загадка не иначе….потому что объективных причин не заметить и не полюбить такое очаровательное создание просто нет. Слова не передадут прелести и обаяние этого прекрасного кота, его надо почувствовать, сблизится с ним, ощутить его энергетику, это нежнейшее из всех нежнейших существ, ласковый, умный и трогательный Смурф…

Смурф ждет своего Человека, доброго, нежного, который любит дарить и любит получать ласку и тепло. Кот молод и невероятно красив, он находится в том великолепном возрасте, когда процесс воспитания уже не станет повседневной необходимостью, это высокоинтеллектуальное создание полностью достигло всех вершин кошачьего образования и этикета.

Смурф кастрирован, вакцинирован, с туалетом идеален, кушает сушку, но может кушать и натуральную пищу.

Приезжайте знакомиться!

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