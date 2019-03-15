Эффи очень нужна семья и дом!

Эфтелия жила на трассе с мамой и с братиком, пока их не сбила машина.

Волонтёры смогли её поймать только через два месяца (Эффи очень боялась людей). В итоге она далась в руки, когда её нашли с переломами двух лап. Как она получила эти травмы - не известно.

Один перелом был очень серьезный, стараниями врачей и волонтёров бедолаге была сделана операция по замене коленной чашечки. Операция прошла хорошо, и сейчас Эффи полностью здорова, ей около 2 лет.

Стерилизована, очень добрая, немножко трусишка, можно в семью с детьми.

Пока она так и живёт у волонтёра, которая ее подобрала. Но количество животных у нее зашкаливает, и она много работает, чтобы прокормить свой прайд.

Возьмите Эффи к себе!

Волонтер Екатерина: 8 (953) 427-65-57.