Бородатый хитрюга Каштан ищет дом

Знакомьтесь, это Каштан. Он очень ждёт «своего» человека.

Этому парню 10 месяцев. Он любопытный «хулиган» и хитрюга, любит играть, дурачиться, гулять. В квартире жить не сможет, только в частном доме. Весит сейчас он 20 кг, привит, кастрирован.

Очень любит внимание, общение и долгие прогулки. Ненавидит одиночество.

С другими собаками дружит.

Возьмите к себе бородатого красавца!

Телефон: 8 (953) 437-05-35.