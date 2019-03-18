Бородатый хитрюга Каштан ищет дом
Знакомьтесь, это Каштан. Он очень ждёт «своего» человека.
Этому парню 10 месяцев. Он любопытный «хулиган» и хитрюга, любит играть, дурачиться, гулять. В квартире жить не сможет, только в частном доме. Весит сейчас он 20 кг, привит, кастрирован.
Очень любит внимание, общение и долгие прогулки. Ненавидит одиночество.
С другими собаками дружит.
Возьмите к себе бородатого красавца!
Телефон: 8 (953) 437-05-35.
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.