Щенки живут на улице и ищут дом

Маму этих малышей подкармливали добрые люди, а сейчас собака привела к ним своих крошечных щенков.

Теперь щенки живут на улице в селе Высокое. Люди, которые их кормят, иногда забирают в дом обогреть и посушить шерстку, но оставить у себя не могут. На улице им холодно и одиноко.

Малышам около двух месяцев. Черная – девочка и красавец мальчик. Щенки ласковые, тянутся к людям. Их мама – красивая и умная собака, так что, скорее всего, и эти малыши вырастут очень смышлеными.

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