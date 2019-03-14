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Щенки живут на улице и ищут дом

Щенки живут на улице и ищут дом

Маму этих малышей подкармливали добрые люди, а сейчас собака привела к ним своих крошечных щенков. 

Теперь щенки живут на улице в селе Высокое. Люди, которые их кормят, иногда забирают в дом обогреть и посушить шерстку, но оставить у себя не могут. На улице им холодно и одиноко.

Малышам около двух месяцев. Черная – девочка и красавец мальчик. Щенки ласковые, тянутся к людям. Их мама – красивая и умная собака, так что, скорее всего, и эти малыши вырастут очень смышлеными.

Если вы хотите забрать кого-то из этих крошек домой, звоните по тел. 8-910-558-60-09. Готовы привезти малышей с доставкой к вам домой!

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 18:15 +4
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