Как утихомирить мартовского кота: Всё о стерилизации и кастрации

За окном все чаще пригревает солнышко, и наши четвероногие питомцы уже чувствуют приближение весны. Если вы не собираетесь подыскивать вашему пушистому любимцу пару, так или иначе придется задуматься о стерилизации и кастрации. Конечно, если вы не хотите, чтобы ваш дом был круглосуточно наполнен пением мартовских котиков.

Нужна ли эта процедура животным? Есть ли альтернатива хирургическому вмешательству? И как подготовить любимца к операции? Об этом рассказывают специалисты тульских ветклиник.



Хирург клиники «Ветлайн» Людмила Винокурова:

— Стерилизация нужна, чтобы предот­вратить половую охоту у кошек и собак. Она избавляет от многих проблем: животное перестает кричать, метить углы в квартире, пытаться сбежать из дома весной и не принесет в дом незапланированное потомство.

Стерилизация бывает нескольких видов, и каждому из владельцев нужно сделать выбор, оценивая все плюсы и минусы каждого метода:

• Дешевые контрацептивы — таблетки, которые на время снижают половую охоту у кошек и собак. Такие препараты продаются почти во всех вет­аптеках. Самые популярные из них: «Секс барьер», «Контр Секс». Плю. с этого метода только в дешевизне перпаратов. После нескольких раз употребления таких дешевых контрацептивов у животных почти в 100% случаев развивается рак молочных желез или матки.

• Химическая стерилизация. Это процедура, во время которой животному делается подкожная инъекция сертифицированного препарата. Процедура не наносит вреда питомцам и почти не имеет побочных эффектов. Противопоказан этот способ только животным старше 7−8 лет, а также питомцам, которые могут уже быть беременны.

Препарат действует всего 10−12 месяцев, а затем при желании процедуру нужно повторять. К этому способу обычно прибегают, когда животное используют для разведения, но по каким-то причинам не хотят сейчас иметь от него потомство.

• Операционное вмешательство. В последнее время этот способ становится все менее травматичным. В основном везде применяется лапароскопическая стерилизация, когда через разрез в один сантиметр удаляются матка и яичники у кошки или собаки. Швов от такого вмешательства почти не остается, ношение попоны не требуется, а животное восстанавливается уже через сутки. Похожим способом проводится и кастрация. У этого способа есть один очевидный плюс: раняя стерилизация и кастрация (до 1 года) на 100% снижает риск возникновения онкологических заболеваний у кошек и котов.



Врач ветеринарно-диагностической клиники «Друг» Оксана Некрасова:

— Перед кастрацией или стерилизацией обязательно покажите животное ветеринару. Врач осмотрит питомца и, при необходимости, назначит общий и биохимический анализы крови, мочи, проведет исследование на наличие скрытых инфекций. Животным старше пяти лет перед проведением вмешательства бывает необходима консультация кардиолога, чтобы исключить осложнения во время наркоза.

Перед кастрацией рекомендуется провести внеплановую дегельминтизацию за 10 дней до операции. Также нужно помнить, что наркоз может вызвать рвоту у животного, поэтому целесообразно перед проведением кастрации назначить питомцу 12-часовую голодную диету. Такое голодание легко переносится животным, не скажется на его здоровье.