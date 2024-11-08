8 ноября: искусство мусора и нейрокрыса Пифия

Доброе утро! Вот она – долгожданная пятница. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле пройдет небольшой дождь, а температура воздуха поднимется до +6 градусов. И такая же погода сохранится в ближайшие два дня.

Художник и хореограф Сёдзи Ямасаки создает необычные видеоработы, посвященные проблеме загрязнения окружающей среды. Его арт-проект возник в период карантина, когда во время прогулок по улицам он начал собирать разбросанный мусор. Эти простые предметы стали для него источником вдохновения, и вскоре он начал снимать их на видео, а затем имитировать их движения в своих хореографических постановках.

Каждое видео Сёдзи — это не только художественное выражение, но и важное сообщение о загрязнении улиц и природы. Косплей на мусор привлекает внимание зрителей к проблемам экологии, побуждая их задуматься о своем отношении к окружающей среде. В своих работах Ямасаки использует элементы танца и визуального искусства, создавая уникальные образы, которые заставляют задуматься о последствиях нашего потребительского поведения.

Сегодня слушаем DJ SMASH & Клава Кока — Пятница.

Учёные из России сделали революционный шаг в области нейронауки, создав уникальную "нейрокрысу" по имени Пифия. Это первое в мире животное, подключенное к инвазивному нейроинтерфейсу, которое способно взаимодействовать с искусственным интеллектом и отвечать на вопросы человека.

С помощью специального устройства, состоящего из электродов, исследователи стимулируют определённые участки мозга крысы. В результате Пифия может нажимать лапками на клавиши, предоставляя верные ответы на самые разнообразные запросы. Она удивляет учёных своим интеллектом — крыса не только знает дату рождения Альберта Эйнштейна, но и способна назвать состав аминокислот.

Этот прорыв в области нейроинтерфейсов открывает новые горизонты для исследований в нейробиологии и взаимодействии человека с машинами.

Новые изображения Юпитера, полученные с космического аппарата NASA Juno, являются одними из самых четких, когда-либо сделанных газовому гиганту. Juno находится на орбите Юпитера с июля 2016 года, и миссия продлится до 15 сентября 2025 года.

Невероятного настроения!