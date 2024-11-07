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  5. 7 ноября: адвент-календарь для мастеров и невероятно дорогой Бэтмобиль - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
7 ноября: адвент-календарь для мастеров и невероятно дорогой Бэтмобиль

7 ноября: адвент-календарь для мастеров и невероятно дорогой Бэтмобиль

Доброе утро! Вы только просыпаетесь и настраиваетесь на новый замечательный день, а мы уже собрали для вас подборку хороших новостей, чтобы помочь вам с этим. Самое главное – не забудьте их прочитать и побольше улыбайтесь. Поехали!

Что-то непонятное творится на улице. Сегодня в Туле пасмурно, а температура воздуха поднимется до +6 градусов.

В преддверии новогодних праздников компания Bosch представила интересный адвент-календарь, который может стать отличным подарком для любителей DIY и профессионалов. Набор включает 28 инструментов, которые помогут в реализации самых разнообразных проектов.

Адвент-календарь Bosch выделяется не только высоким качеством продукции, но и удобством хранения: все инструменты аккуратно упакованы в практичную сумку. Это решение особенно оценят те, кто стремится поддерживать порядок в рабочем пространстве и хочет иметь под рукой все необходимое для творчества.

Как утверждает продавец, что с адвент-календарем от Bosch каждый день декабря обретает особое значение, наполняя его новыми идеями и возможностями для реализации задумок.

Сегодня включаем в наушниках Brick + Mortar - Locked In A Cage.

Компания Action Vehicle Engineering представила точную копию культового Бэтмобиля из трилогии Кристофера Нолана о Темном рыцаре. Этот уникальный автомобиль получил официальное одобрение Warner Bros., что добавляет ему дополнительную ценность для коллекционеров и поклонников франшизы.

Цена на Бэтмобиль составляет внушающих 2,99 миллиона долларов (примерно 281 миллион рублей). Несмотря на впечатляющий внешний вид и высокую стоимость, владельцы должны учитывать, что использовать эту машину на общественных дорогах запрещено. 

Слышали ли вы когда-нибудь об акварельной вышивке? Если нет, то познакомьтесь с уникальным искусством, которое привнесла в мир вышивки Юлия До. Она стала золотым призером престижного конкурса дизайнеров схем вышивки в России, известного как "Золотая пуговица 2016". 

В этой фотоподборке вы увидите удивительные акварельные дизайны для вышивки крестом, созданные на основе собственных художественных эскизов Юлии.

Нежного настроения!

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