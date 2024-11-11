11 ноября: робот-виолончелист дебютировал на сцене и эмодзи с раздуто-удивлённым лицом

Доброе утро! Начинаем новую неделю бодро и не забываем читать только самые хорошие новости. Поехали!

Одеваемся теплее. Сегодня в Туле будет пасмурная погода, и до +1 градуса.

На историческом концерте с Симфоническим оркестром Мальме состоялся уникальный дебют: робот, созданный шведским инженером Фредриком Граном, впервые исполнил произведение на виолончели. Композиция была специально написана для этого события композитором Якобом Мюльрадом.

Этот проект стал настоящим прорывом в области музыкальной робототехники. Роботу удалось освоить сложную игру на виолончели, что потребовало высокой точности и координации. Инновационная конструкция робота продемонстрировала новый подход к исполнению классической музыки, открывая перспективы для дальнейших исследований в этой области.

Зрители были поражены не только техническими возможностями робота, но и эмоциональной глубиной исполнения, что подчеркивает потенциал синергии между искусственным интеллектом и классической музыкой. Этот дебют может стать началом новой эры в музыкальном искусстве, где технологии и творчество идут рука об руку.

Сегодня слушаем Happier - Olivia Rodrigo ft. Allison Young.

Недавний конкурс на добавление новых эмодзи стал настоящим событием в мире цифрового общения. В результате напряжённой борьбы среди множества кандидатов победителем стало «раздутое удивлённое лицо». Этот уникальный эмодзи, выражающий удивление и недоумение, получил одобрение от комитета и стал фаворитом пользователей.

Теперь, когда эмодзи успешно прошёл все этапы отбора, его ожидает интеграция в следующих обновлениях для iOS и Android. Это событие уже вызвало бурную реакцию среди поклонников цифровых символов, которые с нетерпением ждут возможности использовать новинку в своих сообщениях.

Вместо того чтобы бездумно выбрасывать старую книгу или отправлять её на переработку, команда The Book Master вдохновляет нас на творчество и фантазию. В этой фотоподборке вы увидите удивительные превращения забытых томов в уникальные произведения искусства.

Каждый проект — это результат совместных усилий талантливых художников, которые находят новые жизни для книг, наполняя их яркими иллюстрациями, сложными скульптурами и креативными инсталляциями.

Эти работы не только подчеркивают красоту печатного слова, но и напоминают о важности вторичного использования. Погрузитесь в мир, где каждая страница может стать началом чего-то нового!

Складного настроения!