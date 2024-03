21 марта: Рысь в гостях у бабули и необычный кот Федор

Доброе утро! Настраиваемся на новый рабочий день вместе с аппетитным завтраком и порцией хороших новостей. Поехали!

Солнышко пригревает. Сегодня в Туле малооблачная погода, а воздух прогреется до +5 градусов.

Жители деревни Беласовка Нижегородской области были поражены, увидев рысь, гуляющую по улицам. Они предположили, что животное оголодало в лесу и вышло на поиски еды к людям.

Позже стало известно, что рысь была принята под свою опеку местной жительницей. Пенсионерка ошибочно приняла хищника за потерявшуюся собаку, устроила ей временное жилье в своей бане и регулярно кормила.

Об ошибке пенсионерка узнала лишь после того, как соседи выложили видео с рысью в социальные сети. Хорошо, что животное осталось невредимым, а пенсионерка проявила заботу и сострадание к необычному гостю.

Перемещаемся на 14 лет назад и слушаем Timbaland - If We Ever Meet Again ft. Katy Perry.

В Ростове-на-Дону кот по имени Федя завоевал миллионы сердец пользователей социальных сетей. Найденный в 2020 году в саду хозяйкой Натальей Ждановой, Федя изначально вызывал опасения из-за своего состояния. Наталья обнаружила двух котят - девочку и мальчика с необычно близко посаженными глазами. Выяснилось, что косоглазый котенок столкнулся с проблемами координации, но это не помешало Наталье полюбить его всей душой.

Наталья поделилась: "Я просто обожаю его. Он показался мне очень милым и забавным. Мои друзья сразу сказали, что мир должен узнать об этом необычном коте." Начав делиться фотографиями Феди в соцсетях, Наталья быстро поняла, какой поток радости приносит он другим.

Сейчас Наталья регулярно делится забавными фото и видео из жизни Феди. Кот стал популярным не только в Ростове-на-Дону, но и за его пределами - у него уже более 300 тысяч подписчиков в социальных сетях, которые с удовольствием следят за его приключениями. По словам хозяйки, Федя обладает милым и добрым характером, а также является наивным и неуклюжим, как маленький ребенок.



Потягивание у кошек имеет свои корни в инстинктах от их диких предков. У домашних кошек такая необходимость отсутствует, поскольку они полагаются на хозяев за еду. Однако у домашних котов остаются эти инстинкты. Потягивание помогает сохранить гибкость мышц, радуя их владельцев фотогеничными кадрами.

Бодрого настроения!