20 марта: Грозный хранитель порядка и феноменальная память бордер-колли

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Много облаков. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +5 градусов.

Столичная полиция Японии решила доверить охрану общественного порядка и борьбу с преступностью по-настоящему могущественному сотруднику - Годзилле. Популярный монстр был назначен главой полицейского управления Токио.

Назначение было оформлено надлежащим юридическим образом. Годзилла возглавил полицию столицы Японии ровно на сутки, поэтому все его решения в этот период имели полную законную силу.

Пресса приветствовала назначение кайдзю, так как ситуация с преступностью в городе оставляет желать много лучшего. Монстру подарили ленту, отмечающую его новый пост. Сообщается, что шеф Годзилла встретился с жителями Токио и "выслушал их жалобы на роботу подчиненных ему стражей порядка". Рерайт и допиши

Врываемся в день вместе с I Don't Care - VIOLENT VIRA.

В Великобритании местный житель Мартин Моррис научил своего семилетнего бордер-колли по имени Макс понимать названия 231 игрушки.

Моррис и его жена могут назвать игрушку, например, "ежик Гектор", из другой комнаты, и Макс, перебрав семь мешков игрушек, принесет нужную. Хозяин пса подчеркнул, что Макс очень талантлив и они верят, что он может стать знаменитым.

Моррис рассказал, что они покупали игрушки для Макса практически каждую неделю, и перед сном играли с ним в узнавание имен игрушек. Он утверждает, что собака всегда могла принести нужную игрушку без использования лакомства или других форм поощрения.

Проект под названием "Dear Long Hair" представляет разнообразные изображения девушек и женщин с особым акцентом на их длинные волосы. Некоторые из них имеют волосы экстремальной длины, что делает их образ уникальным и запоминающимся.

Блестящего настроения!