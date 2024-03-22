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  5. 22 марта: Пицца в виде черепахи и половинчатый кот - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
22 марта: Пицца в виде черепахи и половинчатый кот

22 марта: Пицца в виде черепахи и половинчатый кот

Доброе утро! Проснись и пой — сегодня пятница. Заряжаемся позитивом и читаем только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле облачно с прояснениями и до +4 градусов. В субботу и воскресенье ожидается небольшой дождь, а воздух прогреется до +6 градусов.

Сеть Тайваньского Pizza Hut удивила всех новым продуктом - пиццей в форме черепахи. Однако, отзывы о вкусе этой пиццы оказались неоднозначными. В составе пиццы присутствуют такие ингредиенты, как матча, драники, тесто, сырные бортики и кинза.

Первые покупатели утверждают, что в рекламе черепицца выглядела намного аппетитнее, чем на самом деле. Несмотря на необычный дизайн, многие потребители остались разочарованы в новом продукте от Pizza Hut.

Врываемся в день вместе с Blur - Song 2.

Фотография кота, опубликованная на Reddit, вызвала удивление у пользователей из‑за необычного окраса животного. Сначала они пытались угадать породу кота, а затем возникли сомнения относительно подлинности изображения.

Пользователи согласились в том, что кот выглядит необычно из‑за своего окраса. Однако возникли разногласия относительно того, насколько реальным является представленное изображение. Некоторые считали, что фото могло быть создано с помощью искусственного интеллекта, указывая на размытые и неразборчивые надписи на бутылках на заднем фоне.

После того как пост стал вирусным, хозяин кота поделился новыми фотографиями и рассказал правду: «Многие утверждали, что это изображение создано с помощью ИИ или фотошопа, но я могу заверить вас, что мой кот абсолютно реален и имеет хорошее здоровье». Кот стал объектом восхищения в сети и продолжает радовать пользователей своим уникальным внешним видом.

Марк Дженкинс из Александрии, штат Вирджиния удивляет прохожих, используя городскую среду как идеальный фон для своих скульптур, изображающих реальных людей. 

Невероятного настроения!

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сегодня, в 06:00 +2
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