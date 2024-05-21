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  5. 21 мая: кулинарное волшебство и костюм по мотивам "Дюны" - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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21 мая: кулинарное волшебство и костюм по мотивам "Дюны"

21 мая: кулинарное волшебство и костюм по мотивам "Дюны"

Доброе утро! Врываемся в бодрый вторник с хорошими новостями, которые мы с любовью собираем для вас. Поехали!

Можно понежиться под солнышком. Сегодня в  Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +28 градусов.
 

Food Network объявил о запуске кулинарного шоу, посвященного вселенной Гарри Поттера. Новая передача с названием "Гарри Поттер: Волшебники выпечки" представит зрителям увлекательное соревнование, где участники будут творить кулинарные шедевры, вдохновленные мирами Дж. К. Роулинг.

Ведущими этой увлекательной программы станут Джеймс и Оливер Фелпсы, известные по ролям братьев-близнецов Уизли в фильмах о Гарри Поттере. Съемки шоу пройдут в студии в Ливсдене, где снимались оригинальные фильмы о волшебнической школе Хогвартс. Зрителей ждут захватывающие кулинарные битвы, волшебные кулинарные рецепты и воссоздание атмосферы магии из книг и фильмов.

Премьера шоу "Гарри Поттер: Волшебники выпечки" запланирована на конец 2024 года, чтобы встретить зрителей в преддверии католического Рождества. 

Сегодня слушаем O-Zone - Dragostea Din Tei.

Инженеры компании Hacksmith Industries представили инновационный влагоудерживающий костюм, вдохновленный вселенной "Дюна". 

Технологию дополнили термоэлектрическим охладителем, который помогает регулировать температуру внутри костюма, обеспечивая комфорт в различных условиях. Важной особенностью этой разработки является специальная колба для сбора пота, а также трубка, подведенная к рту, для удобства утоления жажды.

Этот технологически продвинутый костюм объединил в себе высокие технологии и инженерное мастерство, создав уникальное устройство для комфорта и выживаемости в экстремальных условиях, подобных песчаным пустыням мира "Дюна".

Эффективная реклама обладает удивительной силой. Она способна проникнуть в сознание, вызвать эмоциональный отклик и пробудить желание приобрести товар или услугу. Хотя это может звучать загадочно, такова реальность. Рекламные компании предоставляют своим творческим сотрудникам возможность раскрыть свой потенциал, и результаты порой бывают поразительными. Посмотрите сами!

Забавного настроения!

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