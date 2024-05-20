20 мая: милый китайский электрокар и канадец установил новый рекорд по сборке "Лего"

Доброе утро! Новая рабочая неделя наступает, а это значит, что мы снова возвращаемся к вам с порцией хороших новостей. Поехали!

Солнышко светит. Сегодня в Туле малооблачная погода, а воздух в городе прогреется до +22 градусов.

На российском рынке появится новый игрок – милый и доступный электрокар Bestune Pony из Китая.

"Пони" оснащен тяговой батареей на 9,4 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода до 122 км. Несмотря на компактные размеры, в салоне с комфортом размещаются четыре человека.

Цена на "Пони" особенно приятна – топовая комплектация стоит всего 400 тысяч рублей. Отличная альтернатива для горожан, которые ищут доступный и стильный электрический транспорт.

Начинаем неделю вместе с OneRepublic - Rescue Me.

Канадский энтузиаст установил новый мировой рекорд по сборке "Тысячелетнего сокола" из Lego. 21-летний житель Онтарио Иван Ю собрал масштабную модель космического корабля из более чем 7500 деталей всего за 7 часов 36 минут 37 секунд.

Процесс сборки проходил под наблюдением представителей Книги рекордов Гиннесса. Иван Ю почти на 3 часа опередил предыдущий рекорд, установленный в этой категории.

В беседе с организаторами Иван рассказал, что всегда был большим поклонником вселенной "Звездных войн" и особенно его привлекали дизайны культовых космических кораблей, таких как "Тысячелетний сокол" и "Звездный разрушитель". Собрать легендарный корабль из Lego стало для него настоящей мечтой.

Пользователи интернета создали распределение знаков зодиака по мультфильму "Лунтик". Делитесь в комментариях какой вы герой?

Классного настроения!