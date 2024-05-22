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  5. 22 мая: осьминог-путеводитель и шоколадный шедевр из 3D-принтера - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
22 мая: осьминог-путеводитель и шоколадный шедевр из 3D-принтера

22 мая: осьминог-путеводитель и шоколадный шедевр из 3D-принтера

Доброе утро! Начинаем новый день и обязательно читаем только хорошие новости. Поехали!

Немного серого неба. Сегодня в Туле обещают небольшой дождь, а воздух прогреется до +23 градусов.

Австралийская дайверша Жюль Кейси оказалась в центре необычного приключения, когда во время одного из погружений к ней подплыл осьминог. Существо обхватило ее руку щупальцами и, будто показывая путь, поплыло вглубь.  Жюль, не раздумывая, последовал за своим странным «проводником».

Осьминог привел дайвера к затопленному надгробию, на котором была фотография мужчины. Как оказалось, это был отец знакомого Жюль дайвера. История Кейси вызвала ажиотаж в социальных сетях.  Многие пользователи уверены, что осьминог не просто случайно "вел" дайвера, а  действовал осознанно, желая показать ей "сокровище" - память об ушедшем человеке.

Сегодня заряжаемся на день вместе с MØ - Final Song.

Оказывается, 3D-принтеры не только для прототипов и сложных деталей. Ютубер решил проверить, как этот чудо-аппарат справится с задачей по нанесению шоколадной пасты. Заправив принтер "Нутеллой", он создал идеальный тост с шоколадным рисунком.

Теперь можно забыть о неровных мазках и неаккуратных "горках" -  3D-печать  обеспечивает равномерное распределение любимого лакомства, делая тост настоящим произведением искусства для сладкоежек.

Татьяна - талантливый иллюстратор, известная под псевдонимом "Клетчатый слон Февроний". В своих соц. сетях она делится забавными комиксами на разнообразные темы. Предлагаем взглянуть на несколько актуальных и веселых работ этой художницы.

Креативного настроения! 

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вчера, в 06:00 0

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