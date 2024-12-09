9 декабря: цвет 2025 года от Pantone и Оливье в новом свете

Доброе утро! До Нового года осталось 23 дня. Что для вас означает "новый старт" в новом году?

Снег наступает! Сегодня на Тулу обрушится снег с дождем, а температура воздуха опустится до -1 градуса днем.

Институт Pantone объявил о выборе цвета 2025 года — шоколадно-коричневого оттенка «Мокко Мусс». Этот теплый и насыщенный цвет символизирует не только эстетическое наслаждение, но и отражает современную тенденцию к «культуре небольших угощений», которая стремительно набирает популярность.

Специалисты Pantone отмечают, что «Мокко Мусс» вызывает чувство комфорта и уюта, что особенно актуально в условиях стремительного ритма жизни. Этот цвет ассоциируется с моментами радости, когда мы можем побаловать себя чем-то сладким или просто насладиться чашечкой горячего шоколада в компании близких.

Просыпаемся и слушаем Lindsey Stirling - Carol of the Bells.

В преддверии новогодних праздников «ВкусВилл» и дизайнер Arny Praht объединили усилия, чтобы порадовать поклонников кулинарных традиций необычным проектом. Вместе они представили трибьют главному блюду праздничного стола — салату оливье.

В коллаборации можно найти стильную двухстороннюю сумку-шопер, внутри которой скрывается оригинальный оливьешный подклад. Но это еще не все: тематический обвес из ингредиентов салата, включая колбасу, горошек и другие составляющие, добавляет проекту игривости и ностальгии.

Такое необычное сочетание моды и гастрономии позволяет не только подчеркнуть важность традиционного блюда в русской культуре, но и сделать его частью повседневной жизни. Теперь каждый сможет взять с собой кусочек праздника, куда бы он ни отправился.

Иней сверкает на солнце, как миллионы мелких алмазов, и придаёт окружающему миру волшебный вид. Он может быть лёгким и пушистым или же образовывать тонкие, изящные узоры, напоминающие кружевные ткани. Каждое утро, когда природа покрыта инеем, мир становится совершенно другим — загадочным и чарующим.

Сказочного настроения!