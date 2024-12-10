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  5. 10 декабря: небесное предложение и ностальгия в каждом движении - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
10 декабря: небесное предложение и ностальгия в каждом движении

10 декабря: небесное предложение и ностальгия в каждом движении

До Нового года осталось 22 дня. Какой ваш любимый новогодний рецепт? Делитесь в комментариях и читайте хорошие новости!

И снова хмуро. Сегодня в Туле пасмурно, а температура воздуха составит -2 градуса.

Александр из Польши решил сделать своей девушке Оливии предложение руки и сердца. Он организовал уникальный способ выразить свои чувства, используя возможности современных технологий и романтики. 

С помощью пилота Яцека, Александр запланировал полет на вертолете, во время которого тот должен был создать следом от вертолета над облаками надпись «Marry me» и рисунок сердца. Пара поднялась в небо, и в течение часа Яцек искусно вырисовывал романтическое послание, оставляя за собой воздушный след.

Когда все было готово, пилот подал еле заметный сигнал Александру. В этот момент он попросил Оливию проверить маршрут полета на сайте Flightradar24. Увидев надпись, она не могла поверить своим глазам. Именно в этот момент Александр достал кольцо и сделал ей предложение.

Сегодня слушаем Эдуард Хиль - Зима.

В эпоху стремительных технологий и бесконечного потока информации, иногда так важно остановиться и просто понаблюдать. Новый медитативный сайт предлагает уникальный опыт, который может стать неким спасением от повседневной суеты. Здесь нет интерактивности, только плавно перемещающееся лого DVD на тёмном фоне, создающее атмосферу спокойствия и умиротворения.

Этот сайт особенно понравится тем, кто ностальгирует по старым проигрывателям и временам молодого интернета. Он возвращает нас к простым удовольствиям — моментам, когда не нужно было делать выбор и принимать решения. Просто наблюдайте за движением лого, позволяя своим мыслям успокоиться и сосредоточиться на настоящем моменте.

огрузитесь в атмосферу волшебства и ностальгии с нашей фотоподборкой, посвященной советским новогодним игрушкам. Эти яркие и уникальные изделия, созданные в эпоху, когда каждая деталь была наполнена теплом и заботой, вновь возвращают нас в беззаботные времена детства. 


Теплого настроения!

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вчера, в 06:00 +3
 

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