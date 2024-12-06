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  5. 6 декабря: борода вместо елки и ностальгия по панельным домам - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
6 декабря: борода вместо елки и ностальгия по панельным домам

6 декабря: борода вместо елки и ностальгия по панельным домам

Доброе утро! До Нового года осталось 26 дней. А если бы вы могли провести Новый год где угодно, где бы это было?

О погоде на выходные. Сегодня в Туле немного снежно и до -4 градусов, в субботу ожидается так же снег и до -2 градусов, в воскресенье прогнозируется аналогичная погода и на градус выше.

С приближением новогодних праздников российские маркетплейсы радуют покупателей новыми оригинальными атрибутами. В этом году на пике популярности — игрушки для бороды. Теперь каждый обладатель роскошной растительности на лице может нарядить свою бороду, как настоящую ёлку!

Эти необычные украшения, выполненные в виде миниатюрных шариков, гирлянд и других новогодних элементов, позволяют создать уникальный образ, который привлечет внимание и поднимет настроение. Мастера-ремесленники предлагают множество вариантов: от ярких и блестящих до милых и забавных.

А сегодня собираемся по делам вместе с Иваном Охлобыстиным, Гариком Сукачёвым и Юлией Меньшовов - Кабы не было зимы.

Российский разработчик анонсировал проект под названием Panelka, который обещает стать настоящим подарком для геймеров всего постсоветского пространства. Эта игра — расслабляющий симулятор, погружающий игроков в атмосферу «теплых времен детства и юности», когда панельные дома были неотъемлемой частью жизни.

В Panelka игрокам предстоит обустроить свою квартиру, используя разнообразные предметы мебели и декора, характерные для конца 1980-х и начала 1990-х годов. От уютных диванов до старинных пианино — выбор впечатляет. В игре можно найти такие ностальгические атрибуты, как картины на стенах и приставка Dendy, копия японской консоли NES. 

Кроме того, разработчики предусмотрели возможность украсить квартиру коврами, которые можно не только положить на пол, но и повесить на стену. Игроки смогут проявить свою фантазию при выборе линолеума, обоев и красок, создавая уникальные интерьеры. 

Канадский фотограф Франсуа Брюнель более десяти лет исследует мир в поисках удивительных совпадений — людей, которые, несмотря на отсутствие родственных связей, выглядят как настоящие двойники. В этой уникальной фотоподборке представлены портреты абсолютно незнакомых друг с другом людей, объединённых лишь поразительным сходством. 

Интригующего настроения!

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Автор:
сегодня, в 06:00 +1
 

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