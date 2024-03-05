5 марта: Каток из пива и мультфильм от нейросети

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Без снега не обойдется. Сегодня в Туле пасмурная погода, возможен небольшой снег, а температура воздуха опустится до -5 градусов.

В Екатеринбурге появился уникальный пивной каток, для создания которого потребовалось целых 400 литров крафтового пива. Однако организаторы решили не разглашать его местоположение, сохраняя интригу.

Этот оригинальный проект реализовали уральские пивовары из компании Parents, которые называют масштабы своего творчества пока что "микроскопическими". Целью такого нестандартного мероприятия стало привлечение внимания к пивоварне, у которой, как утверждают создатели, нет крупных рекламных бюджетов.

Компания Parents планирует превратить эту акцию в традицию и провести официальное мероприятие или фестиваль на пивной ледовой площадке в сотрудничестве с другими пивоварнями. На заливку катка площадью, сравнимой с двор, ушло целых четыре часа.

Пивовары признались, что использовать такое количество собственной продукции для создания пивного катка было жалко, но уже сейчас посетители могут насладиться уникальным ледяным покрытием из пива.

Встречаем этот день под will.i.am - This Is Love ft. Eva Simons.

Государственная телекомпания China Media Group начала транслировать мультсериал, созданный с помощью искусственного интеллекта. По информации издания South China Morning Post, 26-серийное шоу под названием «Стихотворения тысячелетий» основано на китайской поэзии и древних легендах.

Для создания мультсериала использовались инструменты преобразования текста в видео, аналогичные Sora от Open AI. На всех этапах производства, включая художественный дизайн, генерацию видео и постпродакшен, применялась модель CMG Media GPT от China Media. Эта модель обучена на огромном объеме видео- и аудиоматериалов телекомпании.

Благодаря использованию данного инструмента удалось создать анимацию в стиле традиционных китайских картин, выполненных тушью. В результате зрители могут насладиться уникальным и красочным мультсериалом, который сочетает в себе элементы китайской культуры и современных технологий.

Недавно были объявлены лучшие снимки 2023 года на международном фотоконкурсе Monochrome Photography Awards. Участвовали тысячи фотографов со всего мира, представившие работы в различных категориях: абстракция, архитектура, мода, природа, пейзажи, изобразительное искусство, натюрморт, портреты, уличная фотография и другие.

Потрясающего настроения!