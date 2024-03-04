4 марта: Снеговики в форме числа 440 и мультфильм "Остров сокровищ" в новом амплуа

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Сегодня в Туле ожидается дождь со снегом, а температура воздуха опустится до -3 градусов.

В этом году в Архангельске был установлен рекорд - на набережной Северной Двины было создано 84 снеговика, расположенных в форме числа 440, что соответствует возрасту города. Почти тысяча человек участвовали в создании этих снеговиков, работая при плюсовой температуре и сильном ветре.

Участникам было предписано соблюдать определенные правила: каждый снеговик должен состоять из трех шаров, использовать морковку для носа, ведро в качестве головного убора и шарф, а также иметь высоту около 170 сантиметров. Некоторые участники, однако, создали оригинальные снеговиков, добавив костюмам шапочки и платки.

Из-за потепления снеговики начали таять, теряя свои детали. Организаторы пообещали сохранить шарфики и ведра до следующего года, а морковь передать в конные клубы.

Сегодня в наушниках играет Pompeya - 90.

Группа из 98 талантливых художников-аниматоров воплотила в жизнь новую версию советского мультфильма "Остров сокровищ".

Каждый участник внес в проект свою неповторимую анимационную подпись, что создало потрясающее разнообразие стилей - смена стилей происходит каждые несколько секунд, подарив зрителям уникальный и захватывающий опыт просмотра.

Коты, будучи хвостатыми архитекторами, создают композиции из своих пушистых тел по своему желанию, вдохновляясь моментом. Иногда, если быть достаточно тихим, можно увидеть, как они случайно образуют форму сердца своим телом в пространстве. Это действительно трогательное зрелище, которое заставляет умиляться всех.

Идеального настроения!