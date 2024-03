6 марта: Семейные фотографии из разных уголков мира и пицца-диск

Доброе утро! Врываемся в новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Сегодня в Туле пасмурно и ожидается небольшой снег, а температура воздуха днем опустится до -4 градусов.

Фотограф Энни Лейбовиц, известная своими портретами знаменитостей, таких как Джон Леннон и Деми Мур, представила новую серию фотографий для магазина IKEA.

В рамках проекта Лейбовиц запечатлела 25 обычных семей в их домашней обстановке. Целью фотографа и бренда было передать разнообразие людей и их повседневной жизни в качественной форме.

Идея создания фотосерии возникла после того, как в IKEA обнаружили, что 48% людей по всему миру не видят свою обыденную жизнь в медийном пространстве. Компания решила изменить эту ситуацию, пригласив для сотрудничества известного фотографа мирового уровня.

Энни Лейбовиц посетила дома жителей разных стран, среди которых Германия, Индия, Италия, Япония, Швеция, Великобритания и США. Она провела время с семьями, запечатлев их быт и условия жизни. Получившиеся фотографии будут представлены на выставке в Париже.

Сегодня наслаждаемся Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World.

В штате Кентукки вышел новый сингл трэш-метал-группы Belushi Speed Ball, который был выпущен на необычном физическом носителе - кусочке пиццы. Этот релиз доступен для приобретения на странице коллектива в Bandcamp за 75 долларов. Каждый ломтик пиццы покрыт специальной смолой для сохранения свежести. В комплекте с пиццей идут миниатюрный динамик и кнопка воспроизведения, которую можно нажать, чтобы услышать трек.

Название трека - "My Favorite Color is Pizza" ("Мой любимый цвет - пицца"). В клипе к этой песне музыканты попадают в параллельное измерение через огромную пиццу и сражаются с пиццазавром.

Приготовление обычной еды может быть легкой задачей, но выпечка - это уже искусство, которое требует особого таланта и умения! Представляем вашему вниманию подборку самых забавных неудачных попыток создания и украшения тортов.

Приятного аппетита и хорошего настроения!