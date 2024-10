11 октября: 16-летний гений прошел классический «Тетрис» и стильные сапожки для собак

Доброе утро! Встречаем пятницу с порцией хороших новостей. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле ясно до +16 градусов, в субботу будет облачно и до +15 градусов, в воскресенье сохранится такая же погода, но похолодает до +9 градусов.

16-летний Майкл Артиага, известный под ником dogplaying, стал первым в мире, кто завершил классический «Тетрис» на консоли Nintendo Entertainment System. Ранее многие считали, что достичь этого без использования читов и сторонних программ невозможно, так как игра часто зависала на финальных этапах.

Артиага успешно уничтожил 3300 линий и достиг этапа «Возвращения», когда игра фиксирует рекорд и возвращается к началу. Этот исторический момент стал настоящим прорывом для сообщества любителей «Тетриса», которое долгое время считало подобное достижение недостижимым.

Ловим дзен и слушаем Fed Up With Us - Loving Caliber.

Популярный бренд Crocs представил новую линию обуви — Pet Crocs. Эти миниатюрные резиновые сапоги, выполненные в ярких цветах «Зеленая слизь» и «Драгонфрут», имеют ремешок на липучке для надежной фиксации на лапах.

Pet Crocs светятся в темноте, что делает прогулки с питомцем безопаснее. Хотя в обуви есть круглые отверстия, они меньше, чем у традиционных кроксов, что не позволяет использовать джибитсы. Ботинки разработаны в сотрудничестве с BARK и предлагаются в трех размерах: S, M и L, подходящих для различных пород.

Стоимость новинки составляет 50 долларов (4900 рублей), а продажи стартуют в США 23 октября. Предзаказы уже открыты.

В нашей новой фотоподборке мы собрали удивительные примеры креативности, которая проявляется в выпечке. Здесь вы найдете забавные печенья, оригинальные торты и другие сладкие шедевры, которые вдохновляют и радуют глаз.

Сладкого настроения!