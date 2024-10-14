  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Утро в Туле
  5. 14 октября: японская компания предлагает услуги необычных водителей и кроссовки с душой - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
14 октября: японская компания предлагает услуги необычных водителей и кроссовки с душой

14 октября: японская компания предлагает услуги необычных водителей и кроссовки с душой

Доброе утро! Вкусный завтрак – гарантия отличного дня, а хорошие новости – духоподъемного настроения. Поехали!

Ну и холода. Сегодня в Туле дождь со снегом, а температура воздуха опустится до +3 градусов.

Японская таксомоторная компания «SanwaKoutsu» расширяет свои услуги, предлагая пассажирам уникальные варианты. За 34 доллара вместо обычного водителя можно получить мужчину в чёрном костюме, который будет вести фальшивые переговоры и сопровождать клиента с водяным пистолетом и чемоданчиком. 

Кроме того, компания предлагает водителей-ниндзя, которые удивляют туристов, особенно при трансферах из аэропорта. Эти оригинальные услуги пользуются большим спросом и придают поездкам особую атмосферу.

Просыпаемся и слушаем Gwen Stefani - Cool.

Леброн Джеймс и Nike представили уникальные кроссовки, которые можно было бы назвать "бабушкиными". Модель Nike Lebron 21 Grandma's Couch была создана с использованием тканей, напоминающих обивку старинного дивана, и это не просто принт, а настоящая вышивка. Как сообщает Hypebeast, баскетболист поделился новинкой в одной из социальных сетей, написав: «Посвящается моей бабушке Фреде! Очень по тебе скучаю!». 

Дизайн кроссовок был вдохновлен винтажной мебелью из дома любимой бабушки Леброна. В коллекции представлены несколько расцветок: одна пара выполнена в темно-синем цвете с яркими красными и зелеными вставками, а другая — в небесно-голубом с розовыми и светло-зелеными элементами. Оба варианта имеют контрастную интерпретацию классического цветочного гобелена, на которых изображены розы с листьями. Подошва темных кроссовок коричневая, а светлых — розовая.

В нашем мире столько удивительных и многогранных вещей, что даже на первый взгляд привычные цветы могут открыть перед нами новые горизонты. В этой фотоподборке мы представляем вам необычные цветы, которые поражают своей красотой и оригинальностью.

Невероятного настроения!

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 06:00 0
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
11 октября: 16-летний гений прошел классический «Тетрис» и стильные сапожки для собак
11 октября: 16-летний гений прошел классический «Тетрис» и стильные сапожки для собак
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.