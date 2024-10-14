14 октября: японская компания предлагает услуги необычных водителей и кроссовки с душой

Доброе утро! Вкусный завтрак – гарантия отличного дня, а хорошие новости – духоподъемного настроения. Поехали!

Ну и холода. Сегодня в Туле дождь со снегом, а температура воздуха опустится до +3 градусов.

Японская таксомоторная компания «SanwaKoutsu» расширяет свои услуги, предлагая пассажирам уникальные варианты. За 34 доллара вместо обычного водителя можно получить мужчину в чёрном костюме, который будет вести фальшивые переговоры и сопровождать клиента с водяным пистолетом и чемоданчиком.

Кроме того, компания предлагает водителей-ниндзя, которые удивляют туристов, особенно при трансферах из аэропорта. Эти оригинальные услуги пользуются большим спросом и придают поездкам особую атмосферу.

Просыпаемся и слушаем Gwen Stefani - Cool.

Леброн Джеймс и Nike представили уникальные кроссовки, которые можно было бы назвать "бабушкиными". Модель Nike Lebron 21 Grandma's Couch была создана с использованием тканей, напоминающих обивку старинного дивана, и это не просто принт, а настоящая вышивка. Как сообщает Hypebeast, баскетболист поделился новинкой в одной из социальных сетей, написав: «Посвящается моей бабушке Фреде! Очень по тебе скучаю!».

Дизайн кроссовок был вдохновлен винтажной мебелью из дома любимой бабушки Леброна. В коллекции представлены несколько расцветок: одна пара выполнена в темно-синем цвете с яркими красными и зелеными вставками, а другая — в небесно-голубом с розовыми и светло-зелеными элементами. Оба варианта имеют контрастную интерпретацию классического цветочного гобелена, на которых изображены розы с листьями. Подошва темных кроссовок коричневая, а светлых — розовая.

В нашем мире столько удивительных и многогранных вещей, что даже на первый взгляд привычные цветы могут открыть перед нами новые горизонты. В этой фотоподборке мы представляем вам необычные цветы, которые поражают своей красотой и оригинальностью.

Невероятного настроения!