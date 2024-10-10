10 октября: шляпа, которой нет равных, и документальный фильм с глубоким смыслом

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Эх, облака. Сегодня в Туле будет пасмурно и до +12 градусов днем.

Джошуа Кайзеру, студент из Пенсильвании решил, что хочет стать мировым рекордсменом, он решил создать самую высокую шляпу в мире.

Ему предстояло решить три задачи: сконструировать достаточно высокую раму, обтянуть её материалом и надежно зафиксировать шляпу на голове, чтобы она не упала.

Джошуа пробовал различные варианты: картонные цилиндры, деревянные планки и металлическую сетку, но в итоге ему повезло найти идеальное решение — алюминиевые желоба, которые были легкими, прочными и доступными по цене.

В результате молодой человек привёз в местный парк свою шляпу высотой 5,42 метра (весом более 11 килограммов). Ему удалось не только установить её на голове, но и пройти 10 метров — именно такое расстояние необходимо было преодолеть для официального рекорда. Теперь имя Джошуа занесено в Книгу рекордов Гиннесса, что стало его давней мечтой, и он гордится своим достижением.

Сегодня пританцовывая встаем вместе с Lady Gaga - Just Dance ft. Colby O'Donis.

В ютубе, автор по имени Macro Room представил короткометражный фильм «Eden», в котором исследуется влияние человеческой деятельности на окружающую среду. Технологический прогресс, войны и неумеренная эксплуатация природных ресурсов представлены как ключевые факторы, которые могут привести к скорому краху нашей цивилизации.

Интересно, что для создания этого видео не использовалась 3D-графика, что подчеркивает его реализм и актуальность. Фильм призывает зрителей задуматься о последствиях своих действий и о том, как важно бережно относиться к природе, чтобы сохранить планету для будущих поколений.

Наша новая фотоподборка посвящена тому, как можно преобразить свой серый ноутбук с помощью наклеек и других аксессуаров! Уникальные дизайны и яркие цвета помогут сделать ваш гаджет не только стильным, но и отражающим вашу индивидуальность. Посмотрите, как простые наклейки и чехлы могут вдохнуть новую жизнь в ваш ноутбук и добавить ему оригинальности!

Яркого настроения!