24 января: Курсы по шаманизму и пылесос, который считает себя танком

Доброе утро! Просыпаемся, взбодряемся и не забываем читать только самые хорошие новости. Поехали!

Что-то непонятное творится на улице. Сегодня в Туле дождь со снегом, а температура воздуха днем будет -2 градуса.

Летом в Туве планируется открытие международной академии шаманизма. Представительница управления верховного шамана России, Саяна Пухальская, сообщила, что академия будет предлагать как теоретические знания о шаманизме, так и практические навыки. Первый набор планируется на 10 учеников, и интерес к изучению шаманских практик проявляют как россияне, так и иностранцы.

Кроме того, в академии будут проводиться мастер-классы для туристов, где будут рассказывать о истории шаманизма, демонстрировать обряды и проводить гадания. Организаторы стремятся представить эту древнюю практику доступным языком, чтобы привлечь широкую аудиторию.

Шаманизм является одним из традиционных верований народов Сибири. В Туве действует более 10 шаманских организаций, а число шаманов превышает 200 человек.

Открытие академии шаманизма в Туве позволит не только сохранить и передать древние знания о шаманской культуре, но и привлечь внимание туристов, интересующихся этой уникальной традицией.

Сегодня слушаем неповторимую группу Linkin Park-Leave Out All The Rest.

Компания Redmond, известная своим производством бытовой техники, и компания Lesta Games, разработчик компьютерной игры “Мир Танков”, объеди нили свои усилия для создания эксклюзивного робота-пылесоса Redmond VR1320S в дизайне, вдохновленном игрой.

Этот уникальный пылесос доступен в лимитированной серии, всего будет выпущено 4000 единиц. Дизайн устройства выполнен в камуфляжной тематике, а его голосовые уведомления представлены в виде знаменитых реплик из “Мира Танков” - “Свечу по полю”, “К бою готов”, “Пополнение боекомплекта” и других. Всего в пылесос было внедрено более 50 таких фраз.

Сам пылесос-танк - не просто декоративный элемент, а полностью функциональное устройство, которое отвечает всем требованиям, предъявляемым к современной технике для уборки. Он поддерживает как сухую, так и влажную уборку, а также автоматическое возвращение на базу для зарядки.

“Да, но…” - комикс, созданный талантливым художником Гудимом, который умело сочетает в своих работах тонкий юмор и реалистичность. Этот комикс представляет собой серию коротких зарисовок, посвященных различным аспектам современной жизни. В каждой работе автор раскрывает две стороны одной медали, показывая, что за красивой картинкой часто скрывается суровая реальность. Работы Гудима уже завоевали признание аудитории благодаря своему уникальному стилю и способности передать глубокие мысли через простые и понятные образы.

Продуктивного настроения!