23 января: Охотники за приведениями из Таиланда и аппетитная гигиеническая помада

Доброе утро! Просыпаемся, потягиваемся, завариваем чай или кофе, а еще не забываем только хорошие новости. Поехали!

Совсем все замело. Сегодня в Туле ожидается снег, а температура воздуха днем опустится до -5 градусов.

Два аспиранта 3 курса технологического университета, Уифей Ченг и Сеттхавут Бунпракхонг, придумали оригинальный способ заработка на суевериях людей. Они предлагают свои услуги, ночуя в комнатах, где, по преданию, умирали люди, и проверяя наличие потусторонних существ. Все происходящее записывается на камеру, и если никаких паранормальных явлений не обнаружено, владельцу помещения выдается сертификат подтверждающий отсутствие привидений.

Многие люди в стране искренне верят, что души умерших остаются на месте смерти и причиняют несчастье новым жильцам. Поэтому такой сертификат может быть востребован при покупке недвижимости или выборе отеля. Бизнес парней процветает, поскольку спрос на такие услуги существует. Они раскручивают свою деятельность через социальные сети.

Хотя сами "охотники" ни разу не сталкивались с паранормальными явлениями и многие сомневаются в их деятельности, они продолжают работать, пока получают за это оплату. Желаем им найти своего Каспера или хотя бы продолжать преуспевать в своем необычном бизнесе!

Сегодня в звучит Akon - Right Now.

Наконец-то мужчины получили новый повод воспользоваться гигиеничкой! Компания Hidden Valley решила удивить своих клиентов и выпустить гигиеническую помаду со вкусом разнообразных соусов.

В состав набора войдут помады с аппетитными вкусами баффало соуса, ранча, хрустящего сельдерея и свежей морковки. Теперь мужчины смогут не только заботиться о своей гигиене, но и наслаждаться вкусовыми ощущениями различных соусов.

Этот продукт, безусловно, будет интересен для любителей экспериментов и оригинальных вещей.

В наше время каждый хочет проявить свою индивидуальность. И один из самых простых способов сделать это - использовать необычный и провокационный дизайн. В этой подборке мы собрали примеры одежды, аксессуаров и интерьеров от креативных и незаурядных личностей.

Яркого настроения!