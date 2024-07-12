12 июля: самый полезный десерт и виртуозный метатель палочек для еды

Доброе утро! Добрались до пятницы и ждем конца рабочего дня, чтобы хорошенько отдохнуть. А в этом нам помогут хорошие новости. Поехали!

О погоде. Сегодня в Туле малооблачно и до +29 градусов. К субботе воздух прогреется так же до +29 градусов, но станет облачно с прояснениями. А в воскресенье ожидается аналогичная погода с субботой.

Американские диетологи Шелли Боллс и Стефани Вант Зелфден считают, что мороженое - один из самых полезных десертов. Их аргумент: порция мороженого содержит около 12% суточной нормы кальция для взрослых, а некоторые бренды даже предлагают варианты с 6 граммами белка - это как в одном яйце. К тому же, оптимальное сочетание белков и жиров в мороженом не провоцирует резких скачков сахара в крови, в отличие от обезжиренных десертов.

Однако Стефани Вант Зелфден подчеркивает, что не стоит пытаться "максимизировать питательную ценность каждой еды". Мороженое - это продукт, который мы едим не из-за его пользы, а потому что оно вкусное и поднимает настроение.

Ключевая мысль диетолога: самое "полезное" мороженое - это то, которое радует вас и не доставляет чувства вины. Главное - не злоупотреблять им, наслаждаясь каждой порцией в меру.

Сегодня слушаем Zivert - Wake Up!.

Дэвид Раш из Айдахо завоевал титул мирового рекордсмена по скорости и точности метания палочек для еды в воздушные шарики. Его поразительные навыки неоднократно подтверждались, и он стал настоящим "серийным" рекордсменом в этом необычном виде состязаний.

Раш впервые установил рекорд, лопнув 24 шарика за минуту, но вскоре его достижение было превзойдено - 28 шариков. Однако Дэвид не сдался и вернул себе лидерство, лопнув 41 шар. Его соперники снова его обошли, достигнув 47 шариков.

Но Дэвид Раш не отступил и вновь приступил к интенсивным тренировкам. В результате его упорства и мастерства он установил новый впечатляющий рекорд - 55 лопнувших шариков за одну минуту. Этот рекорд стал его 180-м достижением в качестве рекордсмена, доказав, что он по праву является виртуозом метания палочек для еды.

Пища, которая должна быть нашим верным союзником, иногда может преподносить неприятные сюрпризы. Мы привыкли доверять тому, что едим, не предполагая, что производители и поставщики могут использовать различные уловки, чтобы обмануть нас.

В этой фотоподборке собраны истории о разочарованиях, с которыми никто не ожидал столкнуться. Порой даже самые привычные и, казалось бы, безобидные продукты могут скрывать в себе неприятные сюрпризы.

Хорошего настроения!