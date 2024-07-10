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  5. 10 июля: Волшебная сила воды и история 73-летнего косплеера - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
10 июля: Волшебная сила воды и история 73-летнего косплеера

10 июля: Волшебная сила воды и история 73-летнего косплеера

Доброе утро! Начинаем новый день с чашечки бодрящего напитка и порции хороших новостей. Поехали!

Сегодня в Туле утром обещают небольшой дождик, а днем облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +28 градусов.

Море и океан - не просто красивые пейзажи, они обладают удивительной способностью успокаивать наши умы и стимулировать творческие способности.  Недавние исследования ученых подтверждают, что даже несколько минут у воды способны снизить стресс, улучшить концентрацию и пробудить воображение.

Секрет этого феномена кроется в нашей глубокой связи с водой. Наши предки, зависящие от водных ресурсов для выживания, испытывали чувство облегчения и безопасности, увидев водоем. Эта первобытная реакция запечатлелась в нашем генетическом коде, и сегодня, глядя на водную гладь, мы подсознательно активируем парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление и снижение кровяного давления.

Ученые даже придумали термин "Blue Mind" -  чтобы описать все положительные эффекты от взаимодействия с водой. Помимо успокаивающего эффекта, вода улучшает память, концентрацию и стимулирует инновационное мышление.  

И самое интересное -  Blue Mind можно активировать не только у моря или океана. Бассейн, озеро, даже аквариум - все эти водные пространства способны дарить нам чувство покоя и вдохновения. 

Так что не стоит упускать возможность провести время у воды! Это отличный способ снять стресс, зарядиться энергией и вдохновиться на новые свершения.

Начинаем день под необычную песню от Peggy Gou - Lobster Telephone.

Пенсионер в 73 года стал косплеером. Родители часто не понимают увлечений своих детей, считают их бесполезными и недостойными. Но бывают и исключения. Благодаря дочери Валерий Борисович не только полюбил косплей, но и стал участвовать в фестивалях под псевдонимом Папаня. 

Впервые Валерий Борисович узнал о косплее в 2013 году, когда дочь Анастасия взяла его с собой на тематический фестиваль. Происходящее настолько впечатлило и потрясло его, что он тоже решил стать косплеером. 

Первым персонажем стал граф Дуку из "Звёздных войн". Пошили костюм, а дальше нужно было инсценировать битву на световых мечах. Настя опасалась, что Валерий Борисович не справится, но, к удивлению собственной дочери, он оказался неплохим фехтовальщиком. Бой поставили всего за три репетиции, но дебют на сцене дался кровью в прямом смысле слова. 

В косплее Валерий Борисович нашел не только хобби, но и новых друзей. На фестивалях он встречал людей с разными увлечениями, с которыми его объединяла любовь к фантастике и косплею. Он стал настоящим лидером среди косплееров старшего поколения, вдохновляя многих на смелые и нестандартные образы.

Южноафриканский скульптор Тони Фредрикссон создаёт удивительные произведения искусства из природных материалов, таких как корни и сучья деревьев. 

Процесс создания скульптур для него — это момент вдохновения и творчества, когда он работает без остановки, пока не закончит своё произведение. Для него важно найти идеальные материалы, чтобы передать своё видение и эмоции через скульптуру.

Невероятного настроения!

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