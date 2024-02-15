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  5. 15 февраля: Дракон со спичечную головку и попугай-пожарный - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
15 февраля: Дракон со спичечную головку и попугай-пожарный

15 февраля: Дракон со спичечную головку и попугай-пожарный

Доброе утро! Врываемся в новый день и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Снег и еще раз снег. Сегодня в Туле обещают снегопады, а воздух опуститься до -10 градусов.


Уиллард Уиган, 66-летний микроскульптор из Бирмингема, потратил четыре месяца на создание миниатюрного красноглазого дракона из цельного куска золота. Это последнее творение Уигана считается самым сложным в его карьере, и он заявляет, что больше не планирует создавать подобные скульптуры из-за трудностей, с которыми столкнулся в процессе работы над драконом.

Создание этой крошечной скульптуры было настолько трудоемким, что Уиган допустил несколько ошибок. Он вынужден был работать между ударами своего сердца и контролировать свое дыхание, чтобы не испортить работу. Уиган откровенно заявил, что создание этого дракона не доставило ему удовольствия.

Уиган начал заниматься микроскульптурой с пятилетнего возраста, когда он строил домики для муравьев. За свои достижения в искусстве он был награжден орденом Британской империи в 2007 году.

Сегодня слушаем один из хитов прошлого года Kenya Grace - Strangers.

В одной из пожарных частей Башкортостана говорящего попугая по имени Жорик сделали талисманом, сообщили представители Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Жорик, экзотическая птица жако, живет в селе Абзаково Белорецкого района и может подражать звукам, включая человеческую речь. Местные пожарные установили Жорика на страже порядка в пожарном подразделении, где он стал настоящим другом и талисманом для коллег.

После первого вызова на происшествие, Жорик освоил звуки сирены и своим голосом поддерживает боевой дух пожарных.

Это не первый случай, когда животные становятся маскотами служб. Например, прошлогодняя история о коте Беляше, который вместе со спасателями располнел, стала популярной в соцсетях. Кот временно отстранялся от службы из-за проблем со здоровьем, но после снижения веса на 1,5 кг, он снова вернулся на работу и сопровождает спасателей на мероприятиях для детей.

Энтузиасты решили представить, как бы выглядели персонажи из «Гарри Поттера» в стиле аниме «Наруто». С помощью искусственного интеллекта были созданы несколько иллюстраций.

Волшебного настроения!

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