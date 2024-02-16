16 февраля: Самая большая коллекция Lego и домик из 50 000 монет

Доброе утро! Радуемся пятнице, продумываем планы на выходные, а еще не забываем читать только самые хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле небольшой снег и до -6 градусов, в субботу и воскресенье снова не обойдется без снега, и до -2 градусов.

Милош Кречек, житель Праги, владеет самой большой в мире коллекцией LEGO, которая была внесена в Книгу рекордов Гиннеса. Эта коллекция занимает двадцать две комнаты и может быть названа первым музеем LEGO в Праге.

Милош начал собирать LEGO еще с детства и продолжал это увлечение на протяжении более двух лет, потратив на это более 20 000 часов. Постепенно количество наборов стало настолько большим, что мужчина арендовал отдельное помещение для своей коллекции.

В его коллекции можно найти разнообразные наборы, включая как популярные, так и редкие экземпляры. Там есть даже игрушки LEGO из дерева и наборы серии 6005. Уникальные фигурки, брелоки и LEGO-автомобили также занимают свое место на отдельных стендах.

Пятница вместе с Hurts - Wonderful Life.

Один из жителей Китая воплотил свою фантазию и создал удивительную модель дома, используя необычный "строительный материал".

Этот творец вдохновился тулоу - уникальными сельскими жилищами в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая. Он использовал монетки для создания этой причудливой модели, которую многие назвали дорогостоящей шутливо.

Интерес к этой модели был так велик, что люди стали задаваться вопросом о количестве монет, использованных для ее создания. По оценкам, около 50 000 монет было задействовано. Хотя точная стоимость неизвестна из-за отсутствия информации о номинале монет, ценность произведения искусства определяется не только затратами ресурсов, но и оригинальностью и трудом, вложенным в него.

Объявлены победители конкурса Wildlife Photographer of the Year.

Приз зрительских симпатий забрал снимок «Ледяная постель». На этой фотографии запечатлен спящий на льдине медведь в Норвегии. Автор отметил, что изображение одновременно обращает внимание на проблему глобального потепления и призывает к надежде на то, что еще есть время исправить последствия наших действий.

Неповторимого настроения!