14 февраля: Пельмени для влюбленных и забавная акция в зоопарке

Доброе утро! Поздравляем всех влюбленных, и обнимаем одиноких людей. И для тех и для других мы собрали подборку хороших новостей. Поехали!

Все совсем серое. Сегодня в Туле будет пасмурная погода, а температура воздуха опустится днем до -9 градусов.

В российских супермаркетах появились пельмени в форме сердечек специально к Дню всех влюблённых. Теперь у влюбленных есть возможность порадовать свою вторую половинку оригинальным и вкусным угощением.

В ассортименте представлены три варианта начинки: пельмени с мясом и сливками, с мясным ассорти и моцареллой, а также с творогом и клубничным джемом. Такой выбор позволит каждому подобрать что-то по своему вкусу и создать атмосферу романтического ужина на 14 февраля.

Такие пельмени могут стать отличным дополнением к праздничному столу и приятным сюрпризом для любимого человека.

Сегодня слушаем песню Gym Class Heroes: Stereo Hearts ft. Adam Levine.

В зоопарке в США запущена ежегодная акция ко Дню Святого Валентина, позволяющая участвовать в необычном способе пожертвования. За символическую сумму люди могут назвать таракана, мышь или овощ в честь своего бывшего или бывшей.

За 10 долларов участники могут дать имя таракану, за 25 долларов — переименовать крысу, а за 5 долларов — назвать овощ. Все собранные средства будут направлены на поддержку работы зоопарка.

Участники акции получат цифровую открытку, подтверждающую их пожертвование, и смогут увидеть видео кормления животных в социальных сетях.

Эта необычная идея не только помогает зоопарку привлечь финансовую поддержку, но и делает праздник Святого Валентина более ярким и забавным для всех участников акции.

Фотограф Горан Анастасовски из Македонии уже 19 лет занимается съемкой диких животных. Одной из его серий являются фотографии влюбленных животных.

Влюбленного настроения!