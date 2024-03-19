19 марта: Повышаем активность мозга, с помощью собак и ветеринар-лиса

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Наблюдаем за облаками. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха поднимется до +3 градусов.

Корейские ученые провели исследование, в ходе которого было установлено, что игры и прогулки с собакой, а также уход за ними, способствуют повышению активности мозга, связанной с расслаблением. Участниками исследования стали 30 человек в возрасте от 20 до 40 лет. С помощью электродов, надетых на головы испытуемых, ученые измеряли изменения в мозговой активности во время контакта с пуделем по кличке Аро.

В ходе общения с собакой испытуемые выполняли восемь видов действий, таких как знакомство с собакой, игры, кормление, массаж и расчесывание, совместные фотосессии, обнимание и прогулки в парке. Результаты энцефалограмм показали, что во время игр и прогулок с пуделем у участников активизировалась деятельность мозга, характерная для расслабленного состояния.

Исследование также выявило, что во время игр и ухода за собакой у испытуемых повышалась активность мозга, связанная с увеличением внимания и концентрации при отсутствии стресса. Заполненные анкеты для оценки эмоционального состояния показали, что после общения с собакой у испытуемых улучшилось настроение, они чувствовали себя менее напряженными, утомленными или подавленными.

Открываем глаза под Snow Patrol.

Мелисса Стэнли, основательница центра дикой природы в Ричмонде, стала героиней самого трогательного видео. В маске лисы она кормит крошечную лисичку, которая была обнаружена всего с 80 граммами веса. Спасатели даже сначала приняли ее за кошку из-за ее маленького размера. Малышку передали в центр, где ее выхаживают и заботятся о ней.

Костюм лисы, который надевает Мелисса, необходим для того, чтобы животное не привыкало к человеку. Специалисты центра предпринимают меры для минимизации человеческих звуков, сокращения перемещений и носят маски, чтобы обеспечить малышке комфортное окружение и помочь ей адаптироваться к жизни в дикой природе.

Руди Уиллингем - художник из Сиэтла, штат Вашингтон, США, который превращает свой родной город в более счастливое и яркое место с помощью бумажных вырезок. Его творческий подход позволяет ему увидеть мир в новом свете и добавить эти вырезки в пейзажи, делая их уникальными и радостными.

Оригинального настроения!