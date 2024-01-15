15 января: Колонки, которые передают запахи из фильмов и удивительные узоры на воде

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Морозы отступили. Сегодня в Туле ожидается небольшой снег и днем до -2 градусов.
Японская компания Aromajoin разработала уникальные акустические колонки, позволяющие передавать запахи в процессе просмотра фильмов или во время игры. Новинка оснащена специальным «колье»-распылителем и работает на специализированных картриджах, способных при смешивании воспроизводить до 60 различных ароматов. Особенностью устройства является мгновенное распространение запаха.
Теперь у пользователей появится возможность окунуться в атмосферу любимых фильмов или компьютерных игр, ощущая не только звуки, но и запахи. Например, при просмотре фильма о дикой природе можно ощутить аромат леса, а при прохождении игры о морских приключениях – запах морской воды и корабельных досок.
Aromajoin также планирует создать картриджи с ароматами, которые будут соответствовать определенным жанрам или настроениям. Так, любители хорроров смогут насладиться запахом страха, а поклонники романтических фильмов – ароматом роз или морского бриза.
Ещё пока что малоизвестный музыкант Луис Кардосо исполнил свою новую песню «Fly» на летящем фортепиано.
Нидерландский фотограф и полярный гид, Пит ван ден Бемде, стал свидетелем уникального явления в водах Антарктики. С помощью своего беспилотного летательного аппарата, он наблюдал, как горбатые киты вычерчивают в воде знаменитую спираль Фибоначчи, названную в честь итальянского математика Леонардо Фибоначчи (1170-1250).
Эта математическая модель, описывающая золотое сечение, часто встречается в природе, и ван ден Бемде был поражен тем, насколько точно киты воспроизвели ее в своей подводной “живописи”.
Позже, проанализировав полученные снимки, ван ден Бемде выяснил причину такого поведения китов. Оказывается, они таким образом собирали еду - мелкие ракообразные, обитающие в пузырьках воздуха, случайно всплывающих на поверхность. Используя свои пузырьковые сети, киты синхронно обходили друг друга, создавая спиральный узор.
Стали известны победители пятого ежегодного конкурса крупноплановых фотографий Close-up Photographer of the Year. Из почти 12 000 представленных работ, жюри, состоявшее из 23 профессиональных фотографов, ученых, защитников природы, журналистов и редакторов, определило победителей и выбрало лучшие снимки. Конкурс проводился в этом году в 67 странах мира.
Завораживающего настроения!