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Утро в Туле
16 января: Возможность отправить свое имя на Луну и вечная батарейка

16 января: Возможность отправить свое имя на Луну и вечная батарейка

Доброе утро! Новый день – новая порция хороших новостей. Поехали!

Осадки. Сегодня в Туле пройдет дождь со снегом, а температура воздуха опустится до -4 градусов.

NASA объявило о необычной инициативе - любой желающий может отправить свое имя на Луну! Для этого достаточно заполнить специальную форму на официальном сайте Национального управления по воздухоплаванию и космическим исследованиям США.

Записанные на специальных чипах имена будут установлены инженерами на первом луноходе NASA - VIPER. Запуск планируется на 10 ноября 2024 года.  Основная задача аппарата - исследование грунта Луны для определения количества водяного льда на ее поверхности. Место посадки VIPER - южный полюс спутника.

Эта инициатива NASA позволит людям почувствовать себя частью великого космического путешествия и оставить свой след в истории освоения космоса.

Дженнифер Лопес выпустила клип «Can’t Get Enough» на первый сингл с её грядущего альбома «This Is Me… Now», который выйдет 16 февраля.

Китайский стартап Betavolt разработал первую в мире ядерную батарею, которая может работать без подзарядки или обслуживания на протяжении 50 лет.  Размер модуля составляет 15×15×5 миллиметров, и в него помещено 63 изотопов. Начальная мощность устройства - 100 микроватт, но в следующем году планируется ее увеличение до одного ватта.

Несколько таких ядерных модулей могут быть объединены в одну батарею для использования в смартфонах, слуховых аппаратах, кардиостимуляторах или даже дронах, что позволит им летать бесконечно. Батарея безопасна для использования, так как она не излучает вредных веществ, а “начинка” устройства после окончания срока службы превращается в медные изотопы.

В настоящее время батарея находится на стадии тестирования, и стартап планирует начать коммерческое производство в ближайшее время.

Многие фотографы — от любителей до профессионалов — используют различные ракурсы и оптические иллюзии, которые могут обмануть зрителя В этой подборке вы увидите несколько наглядных примеров таких обманчивых фотографий. 

Поразительного настроения!

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Автор:
вчера, в 06:00 +1
 
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