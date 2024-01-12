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  5. 12 января: Танцующая капибара и идеальный робот-помощник по дому - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
12 января: Танцующая капибара и идеальный робот-помощник по дому

12 января: Танцующая капибара и идеальный робот-помощник по дому

Доброе утро! Радуемся долгожданной пятнице и не забываем читать хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле снежно и до -11 градусов, в субботу и воскресенье погода не сильно изменится.

Зоологический фонд дикой природы в Майами, Флорида, США, недавно стал гордым обладателем маленькой знаменитости. Капибара по имени Ева стала звездой Интернета благодаря своему комичному танцу в стиле знаменитого Майкла Джексона.

Видеоролик, на котором Ева исполняет “танец” в воде, стал вирусным, и теперь ее знают по всему миру. Забавные движения маленькой капибары и вправду напоминают знаменитый танец Майкла Джексона в клипе на песню “Thriller”.

Однако, несмотря на свою славу, Ева не будет заниматься хореографией. Вскоре она станет участницей образовательных мероприятий, посвященных дикой природе. Вместе с опытными зоологами и экологами Ева будет рассказывать о своем виде, его особенностях и важности сохранения дикой природы для будущих поколений.

Это не только поможет Еве обрести новых друзей и поклонников, но и поможет другим людям понять важность бережного отношения к дикой природе и ее обитателям.

Смотрим свежий клип NILETTO - Снова холодает.

Два студента из Стэнфорда создали уникального домашнего помощника из доступных материалов за 32 тыс. долларов. Они использовали нейронные сети для обучения робота различным действиям и задействовали все манипуляторы для выполнения задач. Например, пока один манипулятор удерживает крышку кастрюли, второй заливает соус. Студенты провели около 50 “демонстраций”, чтобы нейросеть могла повторить заученные действия.

Также для создания робота ребята использовали доступные материалы, такие как 3D-принтер, Arduino и другие компоненты. Проект демонстрирует, что с помощью современных технологий можно создавать полезные и интересные устройства, не вкладывая большие средства.

Ожидается, что в будущем подобные роботы могут стать незаменимыми помощниками в быту, выполняя рутинные задачи и освобождая время для более важных дел. Это также может способствовать снижению стоимости технологий и сделать их более доступными для широкого круга людей.

Для всех, кто тоже хочет самостоятельно собрать такого робота ребята опубликовали инструкцию.

Наши любимые животные неизменно дарят радость, рассеивают грусть и напоминают о том, что быть счастливым - это так естественно. Представляем вашему вниманию умилительную подборку диких и домашних животных, которая непременно наполнит вас позитивом и добротой!

Нежного настроения!

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Автор:
вчера, в 06:00 +1
11 января: Произведение искусства из Китая и мышка-помощница
11 января: Произведение искусства из Китая и мышка-помощница
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