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Утро в Туле
8 мая: реалистичная пчела-дрон и вещий сон сестры

8 мая: реалистичная пчела-дрон и вещий сон сестры

Доброе утро! Начинаем последний рабочий день на этой короткой неделе и читаем только хорошие новости. Поехали!

О погоде на вторые длинные майские выходные. Сегодня в Туле пройдет неожиданный дождь со снегом и до +6 градусов. В целом, погода на выходных будет не очень благосклонна к нам.

Популярный YouTube-канал Corridor Crew, известный своими креативными видео и спецэффектами, вновь удивил зрителей. На этот раз команда создала миниатюрный дрон, замаскированный под пчелу, и сняла захватывающее видео с его "глаз". 

Ролик, наполненный юмором и динамикой, погружает зрителя в мир пчелы. Благодаря POV-камере мы видим окружающий мир с её перспективы: полёты среди цветов, столкновения с препятствиями, встречи с другими насекомыми. 

Конечно же, такое видео не могло обойтись без знаменитого "Полёта шмеля" Римского-Корсакова, который идеально дополняет атмосферу и придает ролику особую динамичность. 

Сегодня просыпаемся вместе с Kygo - Firestone ft. Conrad Sewell.

Житель Северной Каролины, Дэвид Этвелл, стал обладателем внушительного лотерейного выигрыша - 837 тысяч долларов (78,2 миллиона рублей). Но самое удивительное, что победу ему предсказал сон его сестры!

Как рассказал сам Дэвид, его сестра еще до розыгрыша увидела сон, в котором он нашел гору золота. Вдохновленный этим сновидением, мужчина решил попытать удачу и купил лотерейный билет в ближайшем магазине. И, как оказалось, не зря! Этвелл угадал все пять номеров и сорвал джекпот. 

История Дэвида Этвелла в очередной раз подтверждает, что иногда интуиция и вещие сны могут сыграть решающую роль в нашей жизни. 

Остается лишь гадать, что же приснится сестре Дэвида в следующий раз…

Нейросеть сгенерировала персонажей популярных аниме и мультфильмов в реальной жизни. 

Замечательного настроения!

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