7 мая: когда инженеры заскучали, и пивная революция

Доброе утро! Вы уже проснулись? А мы уже собрали для вас порцию хороших новостей, которые обязательно надо прочитать для бодрости.

Потребуется зонтик. Сегодня в Туле будет опять мокро, а температура воздуха опустится до +6 градусов.

Инженеры из Grind Hard Plumbing Co, видимо, устав от рутины, решили добавить адреналина в свою жизнь. Результатом их полугодового труда стал впечатляющий байк, который не только внешне напоминает мотоцикл Бэтмена, но и способен, кажется, преодолеть любые препятствия благодаря колесам от монстр-трака.

Пока что проект далек от идеала, и инженеры продолжают дорабатывать механизм своего детища. Однако уже сейчас ясно, что этот байк – нечто большее, чем просто средство передвижения. Это вызов обыденности, демонстрация мастерства и смелый эксперимент, который наверняка найдет своих поклонников.

Остается только догадываться, какие еще сюрпризы готовят нам эти изобретательные парни.

Сегодня заряжаемся на день вместе с Sia - Chandelier.

Российские пивовары в очередной раз доказали свою креативность, создав напиток, ломающий стереотипы. Встречайте – пиво с экстрактом ромашки и натуральным карамельным сахаром!

Этот уникальный напиток не только балует вкусовые рецепторы приятным сочетанием сладости карамели и тонкого аромата ромашки, но и обладает неожиданным эффектом. Ромашка, известная своими успокаивающими свойствами, помогает расслабиться после напряженного дня и способствует здоровому сну.

Кто знает, какие еще сюрпризы готовят нам изобретательные пивовары? Возможно, скоро на полках магазинов появятся сорта с лавандой для снятия стресса или с мелиссой для улучшения настроения. Одно можно сказать точно – пивная индустрия не стоит на месте и готова удивлять нас снова и снова!

Уличные художники не знают границ. Их шедевры способны перенести нас в удивительный мир фантазий. В этой подборке вы увидите потрясающие оптические 3D-иллюзии, созданные художниками на улицах городов.

Хорошего настроения!