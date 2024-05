13 мая: псевдопанды и петербургский силач

Доброе утро! Не забудьте обязательно прочитать хорошие новости для бодрого настроения. Поехали!

Разгадываем, на что похожи облака. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +10 градусов.

Зоопарк в китайском городе Тайчжоу оказался в центре скандала после того, как стало известно, что они выдавали двух покрашенных щенков чау-чау за панд. Животные были выставлены в вольере с надписью "панды-собаки" на китайском языке, что, по мнению многих, вводило посетителей в заблуждение.

Представители зоопарка отрицают обвинения в мошенничестве, утверждая, что они не брали дополнительную плату за просмотр щенков, а формулировка на билете была точной. Они признают, что пошли на этот шаг из-за невозможности содержания настоящих панд, которым требуются более просторные вольеры.

Этот случай вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Многие пользователи осудили действия зоопарка, назвав их неэтичными и обманчивыми. Другие же отнеслись к ситуации с юмором, отметив забавный вид "псевдопанд".

Несмотря на неоднозначную реакцию общественности, зоопарк получил свою выгоду: по словам сотрудников, количество посетителей значительно увеличилось за последние дни.

Начинаем рабочую неделю после праздников мощно вместе с Queen - We Will Rock You.

Силовой атлет из Санкт-Петербурга Денис Вовк совершил невероятное - сдвинул с места высокоскоростной поезд "Сапсан" массой 650 тонн!

Спортсмен сумел толкнуть многотонную махину на полтора метра, что он сам считает успехом, учитывая, что предыдущая попытка оказалась неудачной. Изначально Вовк планировал сдвинуть поезд на три метра, но, по его словам, ощущения от выполнения трюка оказались не такими, как во время тренировок.

Этот впечатляющий подвиг, ранее не покорявшийся ни одному российскому силачу, Вовк планирует заявить в Книгу рекордов Гиннесса. Процедура рассмотрения заявки может занять около полугода.

Денис Вовк постоянно поддерживает себя в отличной физической форме и начинает готовиться к подобным испытаниям за месяц. Этот уникальный рекорд - яркое свидетельство невероятной силы человека и его способности преодолевать казалось бы невозможные преграды.

Финский художник Дэвид Попа создает эфемерные произведения искусства на льдинах, скалах и пустынях. Его работы, выполненные с использованием местных ресурсов и натуральных пигментов, исчезают через несколько месяцев, что делает их уникальными и временными.

Легкого настроения!