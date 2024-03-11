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  5. 11 марта: Обманчивые духи от «Макдоналдса» и табун снежных коней - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
11 марта: Обманчивые духи от «Макдоналдса» и табун снежных коней

11 марта: Обманчивые духи от «Макдоналдса» и табун снежных коней

Доброе утро! Начинать день после длинных выходных нужно правильно. А именно с кружки кофе (или чая, смотря как вам больше нравится) и чтения хороших новостей. Поехали!

Даже немного солнышка. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а температура воздуха составит примерно -1 градус.

Японское подразделение сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» удивило пользователей соц.сетей необычной рекламой духов, имитирующих аромат картофеля фри. Постер предлагает три вариации этого аромата: классический, с добавлением сливы, водорослей нори и соли, а также с чесноком, черным перцем и майонезом. Флаконы духов оформлены в стиле сети и представлены в картонных коробках с логотипом «Макдоналдса».

Публикация вызвала интерес у пользователей, которые начали спрашивать, где можно приобрести такие духи. Однако в мелком шрифте на постере указано, что это всего лишь иллюстрация, и духи с ароматом картофеля фри не производятся и не продаются.

Сегодня слушаем новую песню от Fall Out Boy - So Much (For) Stardust starring Jimmy Butler.

Архим Скрябин, якутский мастер, создал великолепную снежную скульптуру в форме табуна лошадей, высотой 55 метров. Эта удивительная композиция из 20 лошадей, достигающая высоты 3,5 метра, поражает своим масштабом и красотой. Скрябин стал победителем международного фестиваля в Харбине, где его работы были высоко оценены.

Изначально мастер создавал скульптуры изо льда, но позже он перешел к работе со снегом. Он рассказал, что давно мечтал создать подобную экспозицию в своем родном селе. Снежный табун лошадей был установлен на территории национального парка "Ленские столбы", где стал настоящей достопримечательностью.

Скрябин отметил, что за свое хобби он получает хороший доход, особенно в случае победы на конкурсах. Однако в данном случае он решил сделать это произведение искусства бесплатно как подарок жителям. 

Компании выпускают десятки продуктов, которые облегчают повседневную жизнь. В этой подборке вы увидите разработки талантливых инженеров и дизайнеров - не обязательно самые революционные, но все же полезные в определенных ситуациях. 

Изобретательного настроения!

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