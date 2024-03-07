7 марта: Метро в кольце и самый дорогой камень в России

Доброе утро! Вот так весело и непринужденно закончилась короткая рабочая неделя. Врываемся в длинные выходные и поздравляем всех женщин с их праздником!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле небольшой снег и до -2 градусов. А в пятницу субботу и воскресенье будет аналогичная погода.

13-летний парень из России проявил свой талант, создав кольца-спиннеры с изображениями паровозов и павильонов метро.

Этот юный ювелир самостоятельно разработал 3D-модели, затем изготовил восковки и кольца. Теперь он успешно продает свои украшения по цене 14 тысяч рублей и принимает участие в арт-выставках, где делится своим творчеством.

Фанаты пост-советского мерчандайзинга в восторге от его работ и готовы щедро поддержать молодого талантливого мастера.

Джек Блэк и его группа Tenacious D выпустили кавер-версию песни "Baby One More Time". Эта композиция, возможно, будет включена в саундтрек к мультфильму "Кунг-фу панда-4", для которого музыканты также записали безымянную песню.

Житель Камышина (Волгоградская область) выставил на продажу "редчайший камень" на бесплатном портале объявлений. По словам продавца, этот камень представляет собой уникальное природное явление и считается эксклюзивным товаром.

За этот камень необычной формы наш земляк намерен получить сумму, сравнимую с ценой квартиры - целых 10 000 000 рублей. Потенциальному покупателю предстоит заплатить указанную сумму.

Пользователи социальных сетей заметили, что форма этой природной находки напоминает голову магистра Йоды из "Звездных войн", лицо одного из персонажей "Черепашек-ниндзя" и даже Зайца из мультсериала "Ну, погоди!" с прижатыми ушами. Эти сравнения добавляют загадочности и интереса к предлагаемому камню.

На Ocean Art («Искусство океана») были объявлены победители 2023 года. Более 90 стран участвовали в 12-м конкурсе.

Главная цель Ocean Art 2023 - демонстрация красоты подводного мира через объектив фотографов. Организатором конкурса выступает журнал Underwater Photography Guide.



Невероятного настроения и отличных выходных.